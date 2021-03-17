17.03.2021 09:16

Будущие спасатели - победители и призеры чемпионата города по кикбоксингу

Чемпионат Харькова по кикбоксингу W.P.K.A. среди юношей и взрослых состоялся в зале бокса ХТЗ.

В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов, в их числе и курсанты Национального университета гражданской защиты Украины.

Будущие спасатели показали достойный результат.

"Золото" соревнований завоевали:

- Никита Крошка (курсант 2-го курса факультета гражданской защиты) - в разделе лоу-кик в весовой категории до 75 кг.

- Павел Капелька (курсант 2-го курса факультета гражданской защиты) - в разделе семи-контакт в весовой категории до 80 кг.

- Назар Коваль (курсант 2-го курса факультета пожарной безопасности) - в разделе лайт-контакт в весовой категории до 70 кг.

- Андрей Пономаренко (курсант 2-го курса факультета оперативно-спасательных сил) - в разделе семи-хардбоксинг в весовой категории до 75 кг.

- Николай Середа (курсант 2-го курса факультета оперативно-спасательных сил) - в разделе семи-контакт в весовой категории до 70 кг.

"Серебро" завоевали:

- Сергей Макаренко (курсант 4-го курса факультета пожарной безопасности) - в разделе фулл-контакт в весовой категории до 65 кг.

- Алина Зайцева (курсантка 4-го курса факультета гражданской защиты) - в разделе лайт-контакт в весовой категории до 60 кг.

- Виктор Харченко (курсант 4-го курса факультета пожарной безопасности) - в разделе семи-контакт в весовой категории до 80 кг.

- Денис Заканавский (курсант 3-го курса факультета пожарной безопасности) - в разделе семи-контакт в весовой категории до 70 кг.

- Богдан Боровой (курсант 1-го курса факультета оперативно-спасательных сил) - в разделе лайт-контакт в весовой категории до 90 кг.

- Артем Колесник (курсант 2-го курса факультета оперативно-спасательных сил) - в разделе семи-хардбоксинг в весовой категории до 75 кг.

- Никита Авраменко (курсант 3-го курса факультета оперативно-спасательных сил) - в разделе семи-хардбоксинг в весовой категории до 70 кг.

- Евгений Савенко (курсант 3-го курса факультета оперативно-спасательных сил) - в разделе лайт-контакт в весовой категории до 75 кг.