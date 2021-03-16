16.03.2021 19:31

Продолжается регистрация на курсы Kharkiv Sport Academy 3.0

Со 2 апреля по 25 мая 2021 года в Харькове пройдут два бесплатных курса "Kharkiv Sport Academy 3.0" ( "Спортивная академия") для представителей спортивных федераций - "Спортивный маркетинг" и "Спортивный менеджмент".

Участники третьего потока прослушают лекции от ведущих специалистов в сферах менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара, психологии и права.

Посетить лекции может один представитель спортивной федерации (ассоциации) или клуба Харькова. Федерации, которые уже участвовали в семинарах по маркетингу, могут продолжить свое обучение на курсе лекций по менеджменту. Клубам и ассоциациям, которые не проходили обучение, можно записаться только на курс лекций по маркетингу.

Курс "Kharkiv Sport Academy 3.0" будет состоять из 24 теоретических и практических занятий. Слушатели узнают о том, как создать и развить собственный бренд, наполнить страницы в социальных сетях, ознакомятся с основами таргетинга, маркетинга, позиционирования, а также копирайтинга. На занятиях спикеры расскажут о стратегическом планировании, как увеличить свой доход через правильный брендинг федерации, как писать новости и анонсы о спортивных мероприятиях и соревнованиях, как инвестировать в спортсменов с прибылью. "Студенты" определят современные спортивные тренды, научатся управлять персоналом и конфликтами, вести переговоры и обсудят принципы спортивного права.

После прохождения курса участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения и сертификат об успешном завышении курса "Kharkiv Sport Academy 3.0". Количество участников ограничено - по 30 человек на каждый курс.

Ознакомиться с расписанием занятий по менеджменту и маркетингу можно по ссылкам.

Зарегистрироваться на курсы можно по телефону: +38 (066) 707 77 88 или отправить заявку на почту [email protected]

Место проведения: площадь Свободы, 5/1, 6-й подъезд, 9-й этаж (Госпром, Центр поддержки молодежных инициатив "ХАБ 6/9").

Организатор: Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.