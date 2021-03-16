16.03.2021 11:07

Стендовая стрельба: Александра Бартышева победила на Кубке Украины

10 по 14 марта в городе Бровары Киевской области состоялся Кубок Украины по стендовой стрельбе памяти Заслуженного мастера спорта Дмитрия Монакова, на котором сборная Харьковской области завоевала одну золотую и две серебряные медали.



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Участие в соревнованиях приняли около 90 спортсменов из восьми регионов Украины, которые разыграли медали среди взрослых и юниоров. Харьковчане завоевали три награды в личной стрельбе среди юниоров и юниорок в дисциплине «Skeet» (круглый стенд).

Среди юниорок харьковчанки поделили два первых места. Александра Бартышева стала победителем Кубка Украины, а Валерия Бартышева стала серебряным призером. Третье место заняла спортсменка из Киева.

В соревнованиях среди юниоров Артем Ставицкий занял второе место, уступив в финале Артему Рогуле из Киева. Бронзовым призером также стал киевлянин.

Впереди у спортсменов чемпионат Украины, который с 1 по 4 апреля состоится в Одессе.