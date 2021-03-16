16.03.2021 17:33

Учебные заведения Харькова выбрали животных для спортивных эмблем

Школы, лицеи и гимназии всех районов города, учащиеся которых соревнуются за звание сильнейших в "Харьковских спортивных школьных лигах", определились с существами-талисманами для своих команд.

Чтобы эмблемы были выполнены в едином стиле, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта предложил дизайнерам следующую концепцию: карту Харькова наложить на карту континентов мира. Районы города разместились на ней следующим образом: Слободской район - в Африке, Шевченковский и Холодногорский район поделили Северную Америку, на территории Южной - Новобаварский район. Киевский - занимает Европу, Московский и Немышлянский разделяют Азию. Индустриальный район расположился в Австралии, а Основянский - в Антарктиде.

Персональный спортивный логотип учебные заведения смогут использовать на спортивной форме игроков школьных команд, своих страницах в социальных сетях и сайтах. Выбранное животное станет для детей своеобразным талисманом, который будет сопровождать их в течение всего обучения.

Разрабатывать логотипы будут студенты-дизайнеры Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Принимая участие в этом проекте, они получат первый опыт сотрудничества с реальным заказчиком.

Отметим, что Департамент по делам семьи, молодежи и спорта городского совета налаживает сотрудничество с высшими учебными заведениями города Харькова и привлекает студентов к работе со спортивной общественностью. Это дает возможность студентам получить практические навыки во многих сферах: таргетинге, копирайтинге, дизайне и т.д.