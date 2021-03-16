16.03.2021 16:42

Warrior Games: 40 украинских ветеранов впервые выступят на международных соревнованиях в США

Министерство обороны США организует это мероприятие уже восьмой год подряд. В этом году оно будет проходить с 12 по 22 сентября в Орландо, штат Флорида.

В программу Warrior Games (Игры воинов) входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя. Среди участников - команды из восьми стран мира: США, Украина, Австралия, Канады, Великобритания, Дания, Нидерланды и Грузия.

«Warrior Games - уникальное международное мероприятие адаптивных видов спорта, которое в 2013 году вдохновило Принца Гарри, герцога Сассекского создать Invictus Games. С 2017 года украинские защитники участвуют в Invictus Games, а с 2021 - в международные спортивные мероприятия, которые доступны для украинских воинов, присоединяются и Warrior Games», - говорит заместитель Министра по делам ветеранов Украины Игорь Бескаравайный.

«Включение Украины в Warrior Games будет способствовать расширению возможностей спортивной реабилитации украинских ветеранов и военнослужащих уже в 2021 году, что особенно актуально в условиях пандемии и массового переноса мероприятий, в том числе Игорь непокоренных в Гааге, на 2022 года. В отличие от Invictus Games, проходящих раз в два года, Warrior Games проходят ежегодно, что даст еще больше возможностей нашей организационной команде мобилизовать ветеранскую общественность вокруг спорта», - говорит координатор Invictus Games и Warrior Games в Украине Оксана Горбач.

Отбор кандидатов на участие в Warrior Games состоится в рамках национальных соревнований, которые пройдут в середине мая 2021 года в Киеве. Регистрация на отборочные соревнования будет проходить с 22 марта по 30 апреля 2021 года.

Больше информации будет публиковаться на официальной странице Warrior Games in Ukraine.

В состав украинской команды войдут представители Национальной сборной Украины Игр непокоренных, а также ветераны, которые пройдут национальный отбор. Попасть в сборную Украины и выступить на Warrior Games - 2021 смогут ветераны и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, а также добровольческих формирований, получившие ранения, травмированные или заболевшие во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.