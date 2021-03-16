16.03.2021 15:19

Синхронное плавание. Урожай наград харьковских синхронисток

Чемпионат Украины по синхронному плаванию среди юниоров прошел с 9 по 14 марта в харьковском бассейне "Локомотив".

Хозяева завоевали 10 золотых и 5 серебряных медалей турнира.

Участие в соревнованиях принимали спортсмены из Харьковской, Николаевской, Одесской, Донецкой областей и Киева. Команда Харьковская область-1, синхронистки которой входят в состав юниорской сборной Украины (София Середа, Валерия Тищенко, Валерия Григорова, Мария Хаванская, Олеся Деревянченко, Анастасия Шмонина, Евгения Лихман, Арина Штеплюк, София Мациевская, Амелия Волынская и Ангелина Овчинникова) стала лучшей на чемпионате. На ее счету девять золотых медалей.

Девушки победили в соревнованиях комбинированных групп с результатом 87.9667 балла, в технической (86.8520) и произвольной (88.3667) программах групп, а также в хайлайте (89.7000).

Анастасия Шмонина стала чемпионкой в технической программе соло (84.9581), а Олеся Деревянченко - в произвольной (88.0000).

Олеся Деревянченко и София Мациевская также стали чемпионками в технической (86.0340) и произвольной (89.8000) программах дуэтов.

В микс-дуэтах также победили харьковчане. Кристина Атаманчук и Антон Селезнев стали чемпионами в технической программе (64.6894) и заняли второе место в произвольной (67.9333), где с результатом 70.3333 победу праздновал дуэт из команды Харьковская область-2 Даниил Вожов и Мария Зачепа.

Кроме того, на счету команды Харьковская область-2 (Таисия Александрова, Анна Нестеренко, Дарья Мошинская, Милена Болдовская, Алина Оноприенко, Мария Зачепа, Анна Степанова, Алиса Кондаурова, Маргарита Шаталова, Дарья Коренева, Мария Здоровцова, Алиса Кулик и София Спасибо), еще четыре серебряные награды.

Синхронистки заняли вторые места в соревнованиях комбинированных (79.4333) и в произвольной программе групп (79.4333). В свою очередь, Дарья Мошинская стала серебряным призером в произвольной программе соло (82.5333), а вместе с Софией Спасибо заняла второе место в произвольной программе дуэтов (81.6667).

В общекомандном зачете с результатом 834.300 балла победила Харьковская область-1. Второе место за командой из Николаевщины (713.827), а третье завоевали одесситы (638.755). Команда Харьковская область-2 заняла шестое место (393.399).