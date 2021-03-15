15.03.2021 16:51
Дзюдо: Харьковчане - чемпионы и призеры международного турнира
На счету харьковских спортсменов 9 медалей.
Международный турнир по дзюдо "Киевская Весна" состоялся в столице Украины.
За победу в турнире "Киевская Весна" боролись дзюдоисты 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. Соревнования собрали 715 участников из Украины, Молдовы и Голландии.
Результаты харьковских дзюдоистов:
2006-2007 (U-16)
- 1 место Даниил Халин (весовая категория 50 кг.).
- 2 место Даниил Жура (весовая категория 46 кг.).
- 2 место Денис Ромась (весовая категория 55 кг.).
- 3 место Михаил Селезнёв (весовая категория 42 кг.).
- 2 место Артур Макаренко (весовая категория 66 кг.).
- 5 место Егор Мещеряков (весовая категория 50 кг.).
2008-2009 (U-14)
- 1 место Дмитрий Матузный (весовая категория 42 кг.).
- 1 место Артур Макаренко (весовая категория 66 кг.).
- 3 место Али Кулиев (весовая категория 50 кг.).
- 3 место Дарья Капусь (весовая категория 40 кг.).
- 5 место Михаил Ткаченко (весовая категория 50 кг.).