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15.03.2021  15:58   

Регби. Определился победитель школьной лиги

сильнейшей в Харьковской спортивной школьной лиги по регби стала команда общеобразовательной школы №128 Московского района.

В финальном этапе регбийной лиги приняли участие сильнейшие команды из каждого района города.
 
По итогам соревнований, победителем в сезоне 2019/2021 стала команда школы №128, которая в финале со счетом 30:0 одержала победу над командой Пономаренковской школы (выступала в лиге вне конкурса). Вторыми стали воспитанники гимназии №163 (Индустриальный район), а третье место заняла команда лицея №89 (Шевченковский район). Обладателем кубка Федерации регби Харьковской области стала команда общеобразовательной школы №162 (Новобаварский район).
 
Лучшими игроками финального этапа стали ученики из команды школы №128 - Елена Васюта и Александр Бабенко. Лучший бомбардир - Камила Николаенко из гимназии №86.
 
В этом году победителям регбийной лиги вручили новый переходящий кубок, который будет храниться в школе-победительнице до следующего финала.
 
С фотоотчетом о финальном этапе и награждении победителей можно ознакомиться здесь.
 
Напомним, что Харьковские спортивные школьные лиги состоят из трех этапов: соревнования на уровне школ, районов и финальные, городские, в ходе которых определяются победители школьной лиги по 11-ти видам спорта: бадминтону, баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу, гандболу, черлидингу, легкой атлетике, регби, футболу, шахматам и армспорту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  регби, школьная лига, харьков
 
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