31.03.2021 15:33

Большой футбол возвращается в Харьков



Харьковский «Металлист» является одним из старейших футбольных клубов с богатой историей и преданными болельщиками. Команда была одним из лидеров Украинской Премьер-Лиги в 2000-х и 2010-х, однако в 2016 году утратила свой профессиональный статус из-за многочисленных финансовых проблем. После своего расформирования в 2021 году клуб возрождается, а большой футбол скоро вернется в Харьков.

О «Металлисте»

Одна из самых уважаемых и старых футбольных команд Украины появилась в 1925 году. Клуб был создан на базе крупного украинского предприятия «Харьковский паровозостроительный завод». Он несколько раз менял свое имя, пока в 1967 не утвердилось название «Металлист». С 1982 года клуб регулярно выступал в высшем дивизионе всесоюзного первенства.

С 1992 года клуб стал играть в высшей лиге украинского футбола и уже в первый год занял 5 место. Однако в 1995 году «Металлист» вылетел из лиги и вернулся туда лишь в 1999. История с вылетом и возвращением повторилась вновь в начале 2000-х годов, пока «Металлист» наконец не утвердился в качестве одного из лидеров чемпионата, который на протяжении нескольких сезонов преследовал «Динамо» и «Шахтер» в борьбе за медали.

С 2004 года владельцем команды являлся совладелец «УкрСиббанка» Александр Ярославский. В 2012 году он продал команду предпринимателю Сергею Курченко, который в качестве своих целей озвучил победу в Премьер-Лиге в ближайшие годы, а также выигрыш европейского трофея.

«Металлист» имел успехи при новом руководстве, однако в 2016 году его владельца постигли финансовые трудности, что привело команду к плачевному состоянию, когда перед игроками и работниками были огромные финансовые задолженности. В результате «Металлист» лишился профессионального статуса.

Футбол возвращается

На базе «Металлиста» в 2016 году было создано 2 команды: «Металлист 1925» и «СК Металлист». Однако харьковские болельщики ожидали возвращения к жизни той команды, которая еще недавно боролась за медали Премьер-Лиги и собирала полные стадионы в Харькове на своих матчах.

Наконец стало известно, что «Металлист» вернется, а вместе с ним будет и большой футбол в Харькове. У истоков идеи возвращения команды встал ее бывший владелец Александр Ярославский, которого поддержали харьковские болельщики. Первоочередной задачей будет решение всех юридических трудностей, связанных с брендом «Металлист», который стал у многих ассоциироваться с долгами и проблемами. Ярославский считает, что замечательный стадион, отреставрированный к Евро 2012, не должен пустовать, а команде следует вернуться в Премьер-Лигу и достойно отметить свой 100-летний юбилей, который будет уже в 2025 году. Ярославский видит возрождение «Металлиста» в качестве одного из важнейших своих дел и постоянно занимается им в эти дни. Все это говорит о том, что команда вернется уже очень-очень скоро.

Тренировавший команду во времена ее лучших результатов и постоянной борьбы за медали Мирон Маркевич уже прокомментировал новости о возвращении «Металлиста». Специалист сказал, что пока не было никаких разговоров о его новом приходе в клуб, однако тренировать он готов и очень хочет, и то, что он может вернуться, вполне возможно.

Важным шагом в возрождении клуба должна стать передача его имущества городу. Напомним, что после истории с долгами СК «Металлист» стал госимуществом. О необходимости передачи стадиона и всего наследия городу заявил глава областного совета Харькова Артур Товмасян. После этого Ярославский сможет приступить к восстановлению команды.

Спорткомплекс «Металлист» принимает все больше спортивных мероприятий

Отсутствие «Металлиста» в высшей лиге Украины и большом футболе вообще в последние годы было очень обидным фактом для футбольных болельщиков. Харьков располагает отличными инфраструктурными возможностями для большого футбола: у команды есть стадион вместимостью в 40 тысяч человек, который был не так давно отреставрирован. Также есть тренировочная база и все условия для развития команды, которые можно назвать одними из лучших в стране.

Спорткомплекс «Металлист» в первую очередь является ареной для футбольных встреч, здесь проводит свои матчи первой лиги «Металлист 1925». Однако сейчас комплекс начал принимать все больше других спортивных мероприятий. Так, например, совсем недавно он стал одним из 8 комплексов в Украине, который имеет статус базы для олимпийской и паралимпийской подготовки.

По инициативе Всеукраинской Федерации спортивного покера ведутся переговоры о том, чтобы в 2021 году начать проводить на территории комплекса турниры по спортивному покеру. Спортивный покер и азартные игры до сих пор не до конца разделены в Украине, поэтому любители спортивного покера в основном участвуют в онлайн-турнирах. 2021 год привнес свои изменения, и теперь станет возможным проведение чемпионатов спортивного покера на территориях спортивных комплексов – Харьков и Одесса должны предоставить свои площадки в ближайшее время.

Также сейчас на территории СК на Плехановской, 65 действует один из самых современных тренажерных залов Харькова «Фитнес-центр Metalist».

Футбольные достижения «Металлиста»

«Металлист» имеет достаточно богатую историю спортивных достижений и является семикратным бронзовым призером главного первенства Украины. В 1992 команда добралась до финала Украинского кубка и еще трижды была в полуфинале. В Советское время харьковский футбольный клуб выигрывал Чемпионат УССР 1978, Первую лигу СССР в 1981 году и завоевал Союзный Кубок по итогам сезона 1987/1988. В середине 2000-х клуб вошел в число лидирующих команд украинского футбола и утвердился на своих позициях.

В сезоне 2011/2012 «Металлист» блеснул на международной арене, добравшись до четвертьфинала Лиги Европы, где в упорной борьбе харьковчане проиграли португальскому «Спортингу» 3:2 по сумме двух матчей. Последним серьезным достижением команды до потери профессионального статуса стало второе место в Премьер-Лиге сезона 2012/2013. От чемпиона «Шахтера» харьковчане отстали на 13 очков и на 4 очка обогнали «Динамо».

После восстановления «Металлист» несомненно поставит перед собой задачу как можно быстрее вернуться в Премьер-Лигу и вновь претендовать на медали, которых харьковчане уже видели достаточно много. Болельщики на фоне возвращения большого футбола в город надеются, что команда сможет впервые выиграть Премьер-Лигу Украины. Ярославский в своем недавнем комментарии выразил надежду на то, что у клуба будет достойное финансирование для того, чтобы занимать первые места в Премьер-Лиге и играть в Лиге Чемпионов. Однако для борьбы с лидерами на равных понадобится время.





