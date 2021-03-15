15.03.2021 14:48

Внимание! Меняется локация старта на Харьковский полумарафон

Старт-финиш Харьковского полумарафона, который состоится 21 марта, - на велодорожке напротив остановки "Велоцентр", рядом с памятником велосипедисту.

Изменения вызваны необходимостью расставить участников в стартовом коридоре с соблюдением карантинных норм.

Правила выдачи стартовых пакетов и проведения забегов.

Суббота 20.03

13:00 - 19:00 - Выдача стартовых пакетов (Велоцентр, Белгородское шоссе, 1).

Воскресенье 21.03

8:30 - 10:00 - Выдача стартовых пакетов (Велоцентр, Белгородское шоссе, 1).

10:00 - старт 5 км.

11:00 - старт 21,097 км.

11:10 - награждение 5 км.

14:00 - награждения 21,097 км.

Для получения стартовых пакетов при себе нужно иметь:

- документ, удостоверяющий личность.

- стартовый лист - отказ от ответственности (приходит на почту при регистрации), можно скачать бланк по ссылке.

Медицинская справка или страховка не обязательны! Но организаторы просят участников по возможности проходить медицинское обследование.

- На получении стартовых пакетов будет проводиться температурный скрининг. Участникам с температурой 37 или выше будут отказывать в участии в забегах.

- Перед стартовым блоком каждый участник получит маску. Нахождение в блоке к моменту старта только в маске. После пересечения линии старта ее можно будет выбросить в специальные урны. Участник, который будет находится в стартовом блоке без маски, будет сразу же дисквалифицирован.

- В стартовом блоке на асфальте будут проставлены точки, на которых размещаются участники с дистанцией 1,5 друг от друга. Старт будет дан по 50 человек в блоке. Разница старта между блоками 20-30 секунд.

- Результат фиксируется по чистому времени (от пересечения линии старта до пересечения линии финиша).

- На пунктах питания вода будет стоять на столах, участники самостоятельно могут принимать ее (волонтеры НЕ БУДУТ подавать воду).

- Каждый участник получит пакет финишёра по линии финиша. Общее питания на финише не будет организовано по карантинным нормам.

- Медаль вручается в руки финишера (не надевается на шею).

Зарегистрироваться на забеги можно здесь.