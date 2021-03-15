Женский бокс: харьковчанки привезли 17 медалей Чемпионата Украины

В Ужгороде завершился чемпионат Украины по боксу среди девочек, юниорок и молодежи.
Сборная Харькова заняла 1-е командное место во всех трёх возрастах.
Итоговые результаты выступлений харьковских спортсменок:
Девочки (2007-2008 г.р.):
1 место
- Дарина Коваленко (весовая категория 38 кг.).
- Кира Макагоненко (весовая категория 42 кг.).
- Ульяна Безфамильная (весовая категория 46 кг.).
- Юлия Ступакова (весовая категория 54 кг.).
- Варвара Давыдова (весовая категория 64 кг.).
3 место:
- Карина Полторацкая (весовая категория 36 кг.).
Юниорки (2005-2006 г.р.):
1 место:
- Полина Мищенко (весовая категория 57 кг.).
- Мария Фонотова (весовая категория 63 кг.).
- Валерия Мещерякова (весовая категория 66 кг.).
2 место:
- Анастасия Бурлак (весовая категория 46 кг.).
- Мария Мартыненко (весовая категория 66 кг.).
3 место:
- Александра Манько (весовая категория 57 кг.).
- Даша Зубрихина (весовая категория 63 кг.).
Молодёжь (2003-2004 г.р.):
1 место:
- Изабель Габорец (весовая категория 57 кг.).
- Вероника Накота (весовая категория 69 кг.).
2 место:
- Кристина Ефремова (весовая категория +81 кг.).
3 место:
- София Богданова (весовая категория 81 кг.).
Лучшими спортсменками в своих возрастах признаны Кира Макагоненко (девочки) и Вероника Накота (молодежь).
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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