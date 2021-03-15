15.03.2021 08:02

Гиревой спорт: сотрудники Службы судебной охраны соревновались в неолимпийском виде спорта (ФОТО)

Турнир среди сотрудников территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области по гиревому спорту прошел 12 марта на базе спортивного комплекса Харьковской областной организации ФСО «Динамо».

В соревновалось приняли участие 12 правоохранителей. Они демонстрировали свою силу в толчке и рывке гири весом 24 килограмма в 7 категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг и 95 + кг. На исполнение упражнений каждому участнику отводилось 10 минут.

Гиревой спорт относится к неолимпийским дисциплинам. Он рассчитан на определение силы и выносливости участника соревнований - подъеме гири максимальное количество раз за определенный промежуток времени согласно правилам соревнований, в двух соревновательных упражнениях (двоеборье: толчок, рывок) или в одной (толчок длинным циклом).

Торжественную церемонию открытия посетили начальник Территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области Андрей Марущенко, заместитель председателя Харьковской областной организации ФСО «Динамо» Украины Василий Гурьев.



Судьями соревнований стали: заслуженный тренер Украины по гиревому спорту Александр Галашко, заслуженный тренер Украины Мастер спорта Алексей Галашко и чемпионка мира среди юниоров Мария Жигалова.



По результатам соревнований, сильнейших в гиревом спорте наградили медалями и грамотами. Они представят Территориальное управление УСН в Харьковской области на соревнованиях по гиревому спорту среди других управлений Службы судебной охраны.

Для участников соревнований с показательным выступлением силового жонглирования выступили Чемпионки мира 2019 Мастера спорта Украины - Мария Жигалова и Ольга Масловец.