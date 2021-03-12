12.03.2021 18:19

Баскетбол. "Харьковские Соколы" уступили "Запорожью" (ВИДЕО)

Поединок состоялся в харьковском Дворце спорта "Локомотив".

"Харьковские Соколы" проиграли дома "Запорожью" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 65:74.

Гости довольно уверенно начали поединок: благодаря результативной игре Кефи и партнеров запорожцы выиграли стартовую четверть в 6 очков. Во второй пятнадцатиминутке увеличить преимущество им не удалось.

Зато хозяева постепенно почти отыграли отставание. К заключительной четверти у запорожцев уже было 11 очков запаса. И этого преимущества гостям оказалось достаточно, чтобы удержать победный результат. Таким образом, баскетболисты "Запорожья" прервали трехматчевую серию поражений.

Следующий поединок "Харьковские Соколы" проведут уже 13 марта против "Прометея".