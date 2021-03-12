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12.03.2021  16:48   

Открыта регистрация на Харьковский полумарафон

Четвертый Харьковский полумарафон состоится 21 марта 2021 года в Лесопарке.

 
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, пройдет традиционный полумарафон, перенесенный с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
 
Участники пробегут две дистанции на выбор - классический полумарафон (21,097 км) и 5 ​​км. Также в рамках полумарафона состоится отдельный зачет на дистанции 5 км - корпоративная лига. К участию приглашаются компании, желающие провести полезный тимбилдинг для своих работников.
 
Старт и финиш полумарафона - ул. Сокольники, 6, Лесопарк (Лыжная база ХНПУ им. Г. С. Сковороды). Трасса будет проходить по велодорожке.
 
Старт на дистанции 5 км - в 10:00.
 
Старт на 21,097 км – в 11:00.
 
Отметим, все участники, которые зарегистрировались в прошлом году, автоматически перенесены на 21 марта 2021 года. Кроме того, открыта нынешняя регистрация, которая продлится до 19 марта.
 
Напомним, также в Харькове состоится еще один полумарафон, который запланирован на 25 апреля и пройдет по пр. Науки.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  полумарафон, регистрация, харьков, лесопарк
 
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