Финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу состоится в Харькове

Финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу среди взрослых состоится 24-26 марта во Дворце спорта «Локомотив» (ул. Большая Панасовская, 90).
Спортсмены будут соревноваться в личном и командном рейтингах по правилам профессиональных соревнований. Победителей наградят медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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