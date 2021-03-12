Главная Новости Спорт Финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу состоится в Харькове
12.03.2021  11:31   

Финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу состоится в Харькове

Финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу среди взрослых состоится 24-26 марта во Дворце спорта «Локомотив» (ул. Большая Панасовская, 90).

В Харькове состоится финал Кубка Украины по панкратиону и грэпплингу

Спортсмены будут соревноваться в личном и командном рейтингах по правилам профессиональных соревнований. Победителей наградят медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.

Также состоится фестиваль боевых искусств «Madabattle» - показательные выступления спортсменов-профессионалов, где будут представлены украинские звезды ММА, панкратиона и грэпплинга в финальных поединках.
 
Организаторы соревнований - Министерство молодежи и спорта Украины, Управление инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, Федерация панкратиона Украины, Федерация грепплинга Украины, Ассоциация боевых искусств МАDA. 

Мероприятие состоится при поддержке секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.
Источник:   ХГС
 Тэги:  смешанные единодорства, панкратион, харьков
 
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