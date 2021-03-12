12.03.2021 08:01

Игорь Терехов вручил грамоты городского совета чемпионам по регбилиг

Тренерам и личному составу регбилиг-клуба «Легион XIII» вручили грамоты в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

На счету регбилиг-клуба «Легион XIII» - 12 побед в чемпионатах Украины по регбилиг, 9 кубков Украины и 272 победы в 273 матчах в чемпионатах страны. В составе клуба - 49 мастеров спорта, 9 игроков клуба, которые принимали участие в чемпионате Англии, 11 мастеров спорта международного класса, 11 чемпионов Европы 2017 года по регбилиг-9.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поблагодарил спортсменов за достижения, которые прославляют Харьков.



«Вы демонстрируете очень высокие результаты. Благодаря вашей команде Харьков – это спортивный мегаполис, и уже многие харьковчане придерживаются философии здорового и активного образа жизни. Глядя на вас, хочется заниматься спортом, тренироваться и чувствовать себя физически закаленным. Поздравляю с победами. Так держать!» - сказал Игорь Терехов.





За весомый вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта, победу регбилиг-клуба «Легион ХІІІ» в Кубке Украины и чемпионате Украины по регбилиг 2020 года Игорь Терехов вручил Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета исполнительному директору Украинской федерации регбилиг (УФР), вице-президенту регбилиг-клуба «Легион ХІІІ» Роману Быхову и первому вице-президенту УФР, президенту и главному тренеру «Легион ХІІІ» Геннадию Веприку.





Игроков клуба наградили Благодарностями городского головы.



На память о встрече игроки клуба подарил Игорю Терехову стеклянный мяч и командную футболку.





Главный тренер клуба Геннадий Веприк отметил, что городская власть поддерживает развитие регбилиг, и к этому виду спорту уже приобщились тысячи детей.



«Ребята много работали, но все достижения в виде кубков – это только верхушка айсберга. Во многом, чего не видно людям, большой вклад нашей городской власти. Все, что делается в этих стенах, ощутимо нами. В Харькове проводится серьезная работа для популяризации здорового образа жизни и спорта. В субботу у нас пройдут соревнования школьной регбийной лиги. В течение десяти сезонов мы проводим соревнования среди детей. Многие наши ребята выступают на них судьями, и уже около 5 тыс. детей привлечены к этому виду спорту», - отметил Геннадий Веприк.

Игорь Терехов обратился к игрокам с просьбой популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи.

«Важно, чтобы мы вместе удержали город от наркомании, всего неблагополучия, чтобы наше молодое поколение исповедовало здоровый образ жизни, а не наркотики и пьянство. Поэтому прошу, чтобы мы вместе пропагандировали здоровый образ жизни», - подчеркнул секретарь городского совета.

Справка. Первая команда по регбилиг (регби-13) в Украине была создана в Харькове 1 ноября 2006 года. В составе «Легион ХIII» вошли студенты харьковских вузов. Вскоре была создана вторая команда - Харьковского национального аграрного университета.

Украинская федерация регбилиг была образована в 2008 году. В следующем году прошел первый чемпионат Украины по регбилиг, в котором приняли участие четыре команды: харьковские «Легион ХIII» и «УИПА» (Украинская инженерно-педагогическая академия) и донецкие «Тигры Донбасса» и «Тайфун». По итогам впервые была собрана национальная команда Украины. В нее вошли все игроки из более опытного харьковского клуба «Легион ХIII», а также по несколько игроков из других команд.



В 2013 года Украинская федерация регбилиг сначала получила статус полноправного члена Европейской федерации регбилиг, а после - Международной федерации регбилиг. Последние 11 лет «Легион XIII» завоевывает первые места в чемпионатах и кубках Украины и является базовым для сборной Украины по регбилиг. УФР возглавляет Артур Мартиросян.