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11.03.2021  15:49   

Лыжный спорт. Харьковчанка - пятикратная чемпионка паралимпийского Кубка мира (ФОТО)

Людмила Лященко завоевала пять золотых медалей Кубка мира.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.
 
С 3 по 10 марта в словенском городе Краньска Гора состоялся паралимпийский Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону, на котором харьковчане завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 13 стран мира.
 
Сборная Украины заняла второе общекомандное место, завоевав 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград. Наибольшее количество медалей Украине принесла харьковчанка Людмила Лященко, на счету которой - 5 золотых и одна серебряная награда.
 
В соревнованиях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Людмила победила в биатлонном спринте, в индивидуальной гонке по биатлону, в биатлоне на средней дистанции, а также в лыжных гонках свободным стилем на короткой дистанции и в лыжном спринте.
 
Кроме того, она финишировала второй в лыжных гонках на средней дистанции вольным стилем.
 
Еще две награды Кубка мира завоевала харьковчанка Оксана Шишкова. В соревнованиях среди спортсменов с поражением зрения она вместе со своим гайдом Андреем Марченко стала серебряным призером в индивидуальной гонке по биатлону и бронзовым - на средней дистанции по биатлону.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  лыжный спорт, чемпионка, харьков
 
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