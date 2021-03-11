Велоспорт. Харьковские трековики - победители и призеры чемпионата Украины

Первостоличные велосипедисты завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
влажность:
давление:
ветер: