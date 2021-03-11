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11.03.2021  14:46   

Велоспорт. Харьковские трековики - победители и призеры чемпионата Украины

Первостоличные велосипедисты завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

 
Чемпионат Украины по велоспорту на треке в неолимпийских видах программы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) состоялся во Львове. 
 
Победителями и призерами в харьковской команде стали:
Гит 1000 метров с места
1 - Владислав Денисенко.
2 - Егор Коробов.
3 - Богдан Данильчук.
 
Гит 500 метров с места
1 - Алла Билецкая.
 
Индивидуальная гонка преследования, 2 км.
3 - Алла Билецкая.
 
Гонка на выбывание
3 - София Трубчанинова.
 
Темпо
3 - Алла Билецкая.
 
Скретч
1 - Валентин Кабашный.
2 - Даниил Кириченко.
2 - Лидия Малицкая.
 
Групповая гонка
2 - Валентин Кабашный.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, чемпионы и призеры, харьков
 
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