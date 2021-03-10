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10.03.2021  18:52   

Велоспорт. Харьковчане - вице-чемпионы и призеры гонки в Турции (ФОТО)

Рейтинговые состязания второй категории по МТБ в олимпийской дисциплине кросс-кантри "Alanya Elite Luxury Suite Hotel Mtb Cup" состоялась в Турции.

Награды были разыграны только в элитной категории.
 
На счету украинцев две серебряные и одна бронзовая медали. Две из них добыли харьковские спортсмены.
 
В женском кросс-кантри второй итоговый результат показала двукратная чемпионка Европы Ирина Попова. От победительницы заезда швейцарки Рамоны Форчини Ирина отстала на три минуты, "бронзовую" россиянку Веру Медведеву наша спортсменка обогнала на одну минуту. Всего на старт вышли 18 спортсменок из восьми стран. "Серебро" турецкой пробы принесло Поповой 20 рейтинговых очков.
 
Среди мужчин третье место занял Александр Коняев (+15 зачетных баллов). Харьковчанин уступил лишь россиянину Тимофею Иванову и своему партеру по сборной Украины Дмитрий Титаренко, представляющего Хмельницкую область. Всего в мужском кросс-кантри за награды сражались 45 велогонщиков из десяти стран.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, маунтинбайк, харьков, турция, гонка
 
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