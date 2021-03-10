10.03.2021 09:06

Напрыгали "золото". Сборная Харькова победила на ЧУ по прыжкам на батуте

Командный чемпионат Украины по прыжкам на батуте состоялся в Харькове.

Участие в чемпионате принимали спортсмены из шести регионов страны.

На счету сборной Харьковской области золотая медаль в командных соревнованиях среди мужчин. Артем Никаноров, Давид Сандомирский, Николай Пилипенко и Никита Иванский получили от судей 168.02 балла и почти на четыре ступени превзошли результат ближайших конкурентов из Киева.

В индивидуальных прыжках Давид Сандомирский остановился в шаге от медали и занял четвертое место.

В женских индивидуальных прыжках харьковчанка Полина Переверзева заняла также четвертое место.

Влада Гадяцкая, Полина Переверзева и Анна Бакуновицкая заняли четвертое место в командных соревнованиях среди женщин.