Главная Новости Спорт Напрыгали "золото". Сборная Харькова победила на ЧУ по прыжкам на батуте
10.03.2021  09:06   

Напрыгали "золото". Сборная Харькова победила на ЧУ по прыжкам на батуте

Командный чемпионат Украины по прыжкам на батуте состоялся в Харькове.

Участие в чемпионате принимали спортсмены из шести регионов страны.

На счету сборной Харьковской области золотая медаль в командных соревнованиях среди мужчин. Артем Никаноров, Давид Сандомирский, Николай Пилипенко и Никита Иванский получили от судей 168.02 балла и почти на четыре ступени превзошли результат ближайших конкурентов из Киева.

В индивидуальных прыжках Давид Сандомирский остановился в шаге от медали и занял четвертое место.

В женских индивидуальных прыжках харьковчанка Полина Переверзева заняла также четвертое место.

Влада Гадяцкая, Полина Переверзева и Анна Бакуновицкая заняли четвертое место в командных соревнованиях среди женщин.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  прыжки на батуте, харьков
 
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