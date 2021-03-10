10.03.2021 08:03

Самбо: харьковчане - в числе лучших на чемпионате Украины

На счету харьковских борцов 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых наград.



//sportevents.kharkiv.ua

Чемпионат Украины среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо состоялся в Луцке.

В соревнованиях принимали участие 350 спортсменов из 20 регионов страны.

Среди женщин в весовой категории до 59 кг. победила харьковчанка Анастасия Шевченко. В финале она одолела соперницу из Житомирской области Валерию Бирюченко.

Среди мужчин в спортивном разделе в весовой категории до 53 кг. чемпионом стал харьковский спортсмен Даниил Грушев, который в финале победил Игоря Черняка из Винницкой области.

В весовой категории до 71 кг. в спортивном разделе в финал вышли два харьковских самбиста. Победителем стал Роман Труш, Кирилл Мельниченко - серебряный призер.

Также "серебро" чемпионата завоевал в боевом разделе в весовой категории до 88 кг. Александр Духневич. В финале харьковчанин уступил Петру Давыденко из Винницкой области.

Бронзовыми призерами ЧУ стали Марина Сенько (весовая категория до 65 кг.), Анастасия Безотосная (весовая категория до 50 кг.), Даниил Гомела (боевое самбо, весовая категория до 71 кг.), Роман Конторовский (весовая категория до 88 кг. ), Владислав Березка (весовая категория свыше 98 кг.).

В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место, уступив только киевлянам. Третье место за командой Ивано-Франковской области.

По итогам чемпионата Анастасия Шевченко и Роман Труш попали в состав сборной команды Украины, которая в мае этого года на Кипре будет бороться за медали чемпионата Европы.