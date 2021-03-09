09.03.2021 17:18

Баскетбол. "Харьковские Соколы" идут на взлет? Два соперника повержены (ВИДЕО)

Харьковские Соколы" бьются за зону плей-офф Суперлиги Украины.

"На этом пути они уже преодолели двух соперников БК "Одессу" и БК "Химик".

Игра "Харьковских Соколов" и одесситов состоялась в Харькове 5 марта 2021 года.

Наши баскетболисты одержали победу в двойном овертайме. Игра завершилась со счетом 110:103.

Лучшим игроком матча стал Игорь Чумаков. На его счету 25 очков и решающий трехочковый во втором овертайме.

7 марта "Соколы" обыграли "Химик" (команда из г. Южное Одесской области) со счетом 72:63.

Следующие матчи харьковчане проведут 11 и 13 марта против БК "Запорожье" и БК "Прометей". Место встречи - Дворец спорта "Локомотив".