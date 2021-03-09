09.03.2021 16:31

Футбол. Харьковчанки - в плей-офф ЕВРО-2022

Первостоличные спортсмены схлестнутся со сборной Северной Ирландии.

Женская сборная Украины по футболу, в состав которой входят преимущественно игроки харьковских ФК "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", сыграет в плей-офф женского ЕВРО-2022.

Жеребьевка матчей плей-офф женского ЕВРО-2022 состоялось в швейцарском городе Ньоне. Шесть сборных команд разделили на три пары:

Украина - Северная Ирландия

Португалия - Россия

Чехия - Швецария

Матчи состоятся в период с 7 по 13 апреля 2021 года.

Сборные Украины и Северной Ирландии встречались на поле в пределах товарищеских турниров Turkish Women's Cup (2018) и Pinatar Cup (2020). Оба матча завершились победой украинок со счетом 3:1 и 4:0.

Победители пар пробьются в финальную стадию ЕВРО, которую в июле 2022-го года будет принимать Англия. К хозяевам первенства также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые места: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция.