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09.03.2021  16:31   

Футбол. Харьковчанки - в плей-офф ЕВРО-2022

Первостоличные спортсмены схлестнутся со сборной Северной Ирландии.

Женская сборная Украины по футболу, в состав которой входят преимущественно игроки харьковских ФК "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", сыграет в плей-офф женского ЕВРО-2022.
 
Жеребьевка матчей плей-офф женского ЕВРО-2022 состоялось в швейцарском городе Ньоне. Шесть сборных команд разделили на три пары:
 
Украина - Северная Ирландия
Португалия - Россия
Чехия - Швецария
 
Матчи состоятся в период с 7 по 13 апреля 2021 года.
 
Сборные Украины и Северной Ирландии встречались на поле в пределах товарищеских турниров Turkish Women's Cup (2018) и Pinatar Cup (2020). Оба матча завершились победой украинок со счетом 3:1 и 4:0.
 
Победители пар пробьются в финальную стадию ЕВРО, которую в июле 2022-го года будет принимать Англия. К хозяевам первенства также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые места: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, евро-2022, харьков
 
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