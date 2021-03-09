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09.03.2021  12:51   

Харьковская патрульная стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу

Харьковчанка Юлия Герус установила новый абсолютный рекорд Украины на соревнования по пауэрлифтингу, которые проходили 6 марта в Харькове.

Харьковская патрульная стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу

Харьковская патрульная Юлия Герус в дисциплине «Подъем штанги на бацепс» подняла штангу весом 62 кг, установив тем новый абсолютный рекорд Украины.

Отметим, харьковчанка является рекордсменкой мира и страны по пауэрлифтингу, а также мастером спорта Украины международного класса.

Справка. Пауэрлифтинг - силовой вид спорта, который заключается в преодолении максимального тяжелого сопротивления относительно веса спортсмена. Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. В качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги.
Источник:   ХГС
 Тэги:  пауэрлифтинг, чемпионат украины, харьков, юлия герус, патрульная
 
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