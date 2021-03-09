Харьковская патрульная стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу

Харьковчанка Юлия Герус установила новый абсолютный рекорд Украины на соревнования по пауэрлифтингу, которые проходили 6 марта в Харькове.
Харьковская патрульная Юлия Герус в дисциплине «Подъем штанги на бацепс» подняла штангу весом 62 кг, установив тем новый абсолютный рекорд Украины.
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