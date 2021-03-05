05.03.2021 14:49

Стартовала регистрация на курсы Спортивной академии

Бесплатные курсы «Kharkiv Sport Academy 3.0» («Спортивная академия») для третьего потока слушателей пройдут со 2 апреля по 25 мая в Харькове.

Как отметили организаторы, прослушать лекции сможет один кандидат от спортивной федерации (ассоциации) или спортклуба города, за исключением тех учреждений, представители которых участвовали в предыдущих потоках. Количество слушателей курсов - 30 человек.

В рамках третьего потока предусмотрены 24 теоретических и практических занятия по освоению навыков развития собственного бренда, наполнению страниц в социальных сетях, их продвижению, позиционированию, а также копирайтингу. Кроме того, спикеры курсов расскажут, как увеличить свой доход через правильный брендинг федерации, как инвестировать в спортсменов с прибылью, как писать новости и анонсы о спортивных мероприятиях и соревнованиях. Лекции будут читать ведущие специалисты в области менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара, психологии и права.

По итогам занятий участники получат готовую веб-страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения, а также сертификат об успешном завершении курса «Kharkiv Sport Academy 3.0».

Ознакомиться с расписанием занятий можно по соответствующим ссылкам: по менеджменту и по маркетингу.

Зарегистрироваться на курсы можно по телефону: +38 (066) 707-77-88 или отправить заявку на почту [email protected]

Начало занятий - 2 апреля.

Место проведения: пл. Свободы, 5/1 (Госпром, 6-й подъезд, 9-й этаж, Центр поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9»).

Напомним, «Kharkiv Sport Academy» - совместный проект Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и креативного агентства «Boomerang», в рамках которого проходят бесплатные курсы лекционных и практических занятий по основным аспектам современного спортивного маркетинга для спортивных федераций (ассоциаций) и клубов города Харьков.