05.03.2021 13:53

Баскетбольный уикенд в Харькове. "Соколы" рассчитывают на поддержку болельщиков

5 и 7 марта состоятся поединки за зону плей-офф Суперлиги Украины по баскетболу. "Харьковские Соколы" приглашают зрителей на матчи против команд из Одесской области.

Харьковские баскетболисты ждут болельщиков на играх во Дворце Спорта "Локомотив" (улица Большая Панасовская, 90). В пятницу, 5 марта, они сыграют с БК "Одесса". Начало матча 19.30. В воскресенье, 7 марта, в гостях у харьковчан будет баскетбольный клуб "Химик". Начало матча 13.00.

Главный тренер баскетбольного клуба Ренатас Курилионокас уверен, матчи пройдут хорошо, несмотря на то, что времени на подготовку было немного. Ведь "Соколы" усилили команду двумя игроками — 30-летним центровым Валерием Анисимовым (выступал в Высшей лиге за "Кривбасс") и 25-летним атакующим защитником Джеремайей Пейджем (играл за "Ponte Prizreni" из Косово). К тому же, возвращение зрителей на баскетбольные матчи зарядит игроков энергией и эмоциями для побед.

"Я очень рад возвращению болельщиков. Во второй половине декабря 2019 года был последний раз, когда я играл со зрителями. Для меня будет очень приятно. Мы и так будем заряжены, будем отдаваться на игре и здесь вопросов нет. Но болельщики помогут нам еще больше дать этой энергии, эмоций, чтобы обыграть "Одессу" и другие, конечно, команды", — рассказал он.

Зрителей просят придерживаться карантинных ограничений — не снимать маску на трибунах на протяжении всего матча, использовать антисептики и учитывать социальную дистанцию: между зрителями должно быть минимум одно свободное место.