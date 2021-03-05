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05.03.2021  11:20   

Харьковский полумарафон состоится 25 апреля

Проведение Харьковского полумарафона запланировано на 25 апреля 2021 года.



Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. По словам директора департамента Алексея Чубарова, за этим будут следить представители местной власти и организаторы-партнеры.

«Мы с «Хайвей Групп» провели уже много подобных мероприятий на высоком уровне. Поэтому ждем всех харьковчан и гостей города на первом в этом году празднике бега», - сказал Алексей Чубаров.

На полумарафоне смогут испытать силы новички и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 1 км («Family Fan Run» - семейный забег с детьми). Трасса традиционно пройдет по пр. Науки. Финишный городок будет расположен в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная».

Напомним, что Харьковский полумарафон планировалось провести 18 июля, но был перенесен в связи с карантинными мероприятиями. Всех участников должны были автоматически зарегистировать на новую дату.

Более подробную информацию и контактные данные Департамента по делам семьи, молодежи и спорта можно узнать здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  полумарафон, харьков, бег, family fan run
 
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