05.03.2021 11:20

Харьковский полумарафон состоится 25 апреля

Проведение Харьковского полумарафона запланировано на 25 апреля 2021 года.





Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. По словам директора департамента Алексея Чубарова, за этим будут следить представители местной власти и организаторы-партнеры.



«Мы с «Хайвей Групп» провели уже много подобных мероприятий на высоком уровне. Поэтому ждем всех харьковчан и гостей города на первом в этом году празднике бега», - сказал Алексей Чубаров.



На полумарафоне смогут испытать силы новички и профессионалы, для которых предусмотрены дистанции: 21,097 км, 10 км и 1 км («Family Fan Run» - семейный забег с детьми). Трасса традиционно пройдет по пр. Науки. Финишный городок будет расположен в районе разворотного круга троллейбусов возле ст. м. «Научная».



Напомним, что Харьковский полумарафон планировалось провести 18 июля, но был перенесен в связи с карантинными мероприятиями. Всех участников должны были автоматически зарегистировать на новую дату.



Более подробную информацию и контактные данные Департамента по делам семьи, молодежи и спорта можно узнать здесь.