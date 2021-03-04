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04.03.2021  19:53   

Поул и аэриал спорт: в Харькове пройдут национальные соревнования

"Весна 2021" - квалификационные соревнования на чемпионат мира.

Прием заявок на участие продлится до 31 марта.
 
Спортсменки посоревнуются в категориях: поул спорт, поул артистик, аэриал спорт и артистик (кольцо), ультра батлы.
 
Дедлайн приема заявок до 31 марта включительно
.
Формы обязательных элементов - до 7 апреля включительно.
 
Зарегистрироваться можно на страницах федерации поул спорта и воздушной акробатики и соревнований в социальных сетях.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  поул, спорт, харьков, аэриал
 
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