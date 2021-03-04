04.03.2021 17:12

Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении полумарафона

Харьковский полумарафон пройдет 25 апреля 2021 года.



//city.kharkov.ua

Соответствующее розпрорядження подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Мероприятие состоится с соблюдением всех противоэпидемических и карантинных требований, заявил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. За этим будут пристально следить и чиновники, и организаторы. "Никаких проблем не будет. Мы с "Хайвей Групп" провели уже много подобных мероприятий на наивысшем уровне. Поэтому ждем всех горожан и гостей города на первом в этом году празднике бега".

На полумарафоне бегуны всех уровней от абсолютных новичков до тех, кто стоит на пороге профессионального бега, смогут испытать свои силы на двух дистанциях - 21,097 км и 10 км. Присоединятся к забегам и дети - вместе с родителями их ждут на дистанции Family Fan Run длиной 1 км.

Спортсмены традиционно пробегут по проспекту Науки. Финишный городок организуют на разворотном круге троллейбусов возле станции метро "Научная".