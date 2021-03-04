Главная Новости Спорт Футбол. У "Металлиста 1925" - новый амбассадор (ВИДЕО)
04.03.2021  16:17   

Футбол. У "Металлиста 1925" - новый амбассадор (ВИДЕО)

Им стала журналистка и телеведущая Даша Савина.

Журналистка и телеведущая Даша Савина, девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, стала амбассадором харьковского ФК.
 
Выложив фото и видео в футболке "Металлиста 1925" в Instagram, Даша написала:
 
"Друзья, ну что ж... Хочу вам официально сообщить о том, что теперь я и амбассадор ФК "Металлист 1925". Отныне я буду представлять клуб в медиапространстве и на публичных мероприятиях, способствовать популяризации команды среди болельщиков и создавать крутой контент. Когда я говорю, что дальше больше, я не обманываю, думаю, вы это уже и сами поняли".
 
 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, амбасадор, савина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Спорт Футбол. "Металлист 1925" подписал контракт с новым полузащитником 26.02 Спорт Футбол. В Кубке Украины харьковчанки схлестнутся с Колосом и Восходом 24.02 Спорт Футбол. Харьковчанка забила гол индусам и переломила ход игры (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 