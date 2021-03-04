04.03.2021 16:17

Футбол. У "Металлиста 1925" - новый амбассадор (ВИДЕО)

Им стала журналистка и телеведущая Даша Савина.

Журналистка и телеведущая Даша Савина, девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря, стала амбассадором харьковского ФК.

Выложив фото и видео в футболке "Металлиста 1925" в Instagram, Даша написала:

"Друзья, ну что ж... Хочу вам официально сообщить о том, что теперь я и амбассадор ФК "Металлист 1925". Отныне я буду представлять клуб в медиапространстве и на публичных мероприятиях, способствовать популяризации команды среди болельщиков и создавать крутой контент. Когда я говорю, что дальше больше, я не обманываю, думаю, вы это уже и сами поняли".