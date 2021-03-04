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04.03.2021  14:18   

Велоспорт. Харьковчанка завоевала медали международного турнира

В турецкой Алании состоялись две рейтинговые международные велогонки по МТБ в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».

 
В гонке первой категории «Velo Alanya MTB Cup» харьковчанка финишировала третьей, пропустив вперед соперниц из Чехии. Победителю гонки Анете Новотни Мария Сухопалова уступила немного более трех минут, а от серебряного призера Каролины Бедрниковой отстала на 1 минуту 8 секунд. «Бронза» принесла харьковчанке 16 рейтинговых очков.
 
Еще в одной гонке первой категории, которая прошла в рамках турнира, Мария Сухопалова финишировала второй, уступив лишь Каролине Бедрниковой. Вместе с серебряной медалью Мария получила 18 рейтинговых очков, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, чемпионка, харьков
 
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