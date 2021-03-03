03.03.2021 19:39

Теннис. Свитолина легко побеждает в первом раунде (ВИДЕО)

Японка Мисаки Дои не сумела составить достойного сопротивления первой ракетке Украины.

Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно стартовала в одиночном разряде на турнире WTA 500 в Дохе. В 1/8 финала 26-летняя почетная харьковчанка переиграла японку Мисаки Дои (№83 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

В 1/4 финала Свитолина сразится против восьмой сеяной турнира Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).

Ранее Элина и Виктория вместе выступали в парном разряде, где проиграли первый матч.