03.03.2021 17:51

Открыта регистрация на курсы Kharkiv Sport Academy 3.0

С 2 апреля по 25 мая 2021 года в Харькове пройдут бесплатные курсы "Kharkiv Sport Academy 3.0" ( "Спортивная академия") для представителей спортивных федераций.

Участники третьего потока прослушают лекции от ведущих специалистов в сферах менеджмента, маркетинга, журналистики, пиара, психологии и права.

Прослушать лекции может один представитель спортивной федерации (ассоциации) или клуба Харькова. Федерации, которые уже участвовали в первом и втором потоке спортивной академии, не допускаются на обучение в этот раз.

Курс "Kharkiv Sport Academy 3.0" будет состоять из 22 теоретических и практических занятий. Слушатели узнают о том, как создать и развить собственный бренд, наполнить страницы в социальных сетях, ознакомятся с основами таргетинга, позиционирования, а также копирайтинга. На занятиях спикеры расскажут, как увеличить свой доход через правильный брендинг федерации, как писать новости и анонсы о спортивных мероприятиях, соревнованиях и спортсменах.

После прохождения курса участники получат готовую страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения и сертификат об успешном завышении курса "Kharkiv Sport Academy 3.0". Количество участников ограничено - 30 человек.

Ознакомиться с расписанием занятий по менеджменту и маркетингу можно по ссылкам.

Зарегистрироваться на курсы можно по телефону: +38 (066) 707 77 88 или отправить заявку на почту [email protected]

Место проведения: площадь Свободы, 5/1, 6-й подъезд, 9-й этаж (Госпром, Центр поддержки молодежных инициатив "ХАБ 6/9").

Организаторы: Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и креативное агентство "Boomerang".