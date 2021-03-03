03.03.2021 17:19

Водное поло. Тройной успех харьковчанок

В Днепре завершился первый тур чемпионата Украины 2021 по водному поло.

Женская сборная Харьковской области выиграла на старте три матча.

Харьковчанки уверено провели все три игры и добилась побед над сборной Киева 9:4 (1:1, 4:1, 1:1, 3:1), "ДНУ-Днепр" 15:8 (3:2, 4:3, 6:1, 2:2) и сборной Донецкой области 14:5 (3:2, 2:1, 5:1, 4:1).

После первого тура сборная Харьковщины возглавляет турнирную таблицу. На втором месте сборная Киева, на третьем - сборная Донецкой области, и на четвертом - "ДНУ-Днепр".