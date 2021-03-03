Главная Новости Спорт Водное поло. Тройной успех харьковчанок
03.03.2021  17:19   

Водное поло. Тройной успех харьковчанок

В Днепре завершился первый тур чемпионата Украины 2021 по водному поло.

Женская сборная Харьковской области выиграла на старте три матча.
 
Харьковчанки уверено провели все три игры и добилась побед над сборной Киева 9:4 (1:1, 4:1, 1:1, 3:1), "ДНУ-Днепр" 15:8 (3:2, 4:3, 6:1, 2:2) и сборной Донецкой области 14:5 (3:2, 2:1, 5:1, 4:1).
 
После первого тура сборная Харьковщины возглавляет турнирную таблицу. На втором месте сборная Киева, на третьем - сборная Донецкой области, и на четвертом - "ДНУ-Днепр".
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, чемпионат, харьков, украина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Спорт Водное поло: Чемпионат Украины прошел в Харькове 08.02 Спорт Водное поло. Харьковчане успешно выступили на чемпионате 05.02 Спорт Водное поло. Харьковчане лидируют и противостоят львовянам на чемпионате Украины
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 