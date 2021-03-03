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03.03.2021  15:49   

Спорткомплекс «Металлист» получил статус базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки

Соответствующий проект постановления 3 марта 2021 года поддержало правительство.

«Мы должны эффективно использовать тренерский потенциал и ресурсные возможности государственных предприятий для проведения всеукраинских и международных соревнований и учебно-тренировочных сборов наших сборных. Если комплекс не используется на полную мощность, то его надо лишать статуса олимпийской, паралимпийской или дефлимпийской подготовки, или наоборот, если мы видим большие результаты - то надо присваивать такой статус», - отметил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
 
На Правительственном портале добавляют, что в дальнейшем Министерство молодежи и спорта планирует разработать критерии отбора, согласно которым будет рассматриваться вопрос включения или исключения баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  металлист. комплекс, харьков, олимпийская база
 
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