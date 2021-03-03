03.03.2021 15:49

Спорткомплекс «Металлист» получил статус базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки

Соответствующий проект постановления 3 марта 2021 года поддержало правительство.

«Мы должны эффективно использовать тренерский потенциал и ресурсные возможности государственных предприятий для проведения всеукраинских и международных соревнований и учебно-тренировочных сборов наших сборных. Если комплекс не используется на полную мощность, то его надо лишать статуса олимпийской, паралимпийской или дефлимпийской подготовки, или наоборот, если мы видим большие результаты - то надо присваивать такой статус», - отметил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

На Правительственном портале добавляют, что в дальнейшем Министерство молодежи и спорта планирует разработать критерии отбора, согласно которым будет рассматриваться вопрос включения или исключения баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.