03.03.2021 14:18

Чемпионаты и фестивали: студенты, вузы и городские власти обсудили предстоящие мероприятия

Горсовет налаживает сотрудничество со студентами Харькова.

Молодежь может стать волонтерами, быть полезной в организации спортивных мероприятий и участвовать в различных конкурсах и фестивалях.

Состоялась встреча представителей высших учебных заведений Харькова, Харьковского центра досуга молодежи, харьковского молодежного совета и чиновников. На повестке дня - обсуждение научных и развлекательных мероприятий для молодежи на 2021. Среди них:

1. Film & video Festival Kharkiv (конкурс на лучший социальный видеоролик или музыкальный видеоклип).

2. Командные выступления или стендапов в Харьковской открытой городской молодежной лиге КВН (Клуб веселого настроения).

3. Фестиваль студенческого искусства.

4. Чемпионат по спортивному тимбилдингу для студентов различных ВУЗов.

5. Студенческая весна.

6. День молодежи.

7. Студенческие богатырские игры.

8. Конкурс авторской музыки. Лучшие треки возьмут в ротацию на волнах харьковского студенческого радио KRK.FM (подробнее о мероприятиях можно узнать на страницах центра в социальных сетях).

Студенты могут принимать участие и в городских спортивных мероприятиях, подчеркнул заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Виталий Коваленко. И в качестве участников, и в качестве волонтеров. А еще могут сотрудничать с городскими спортивными федерациями.

"Мы приглашаем руководителей высших учебных заведений Харькова подписать с нами меморандум. Это даст возможность студентам стать полноценными сотрудниками для определенной федерации: дизайнером, копирайтером или таргетологом. Студент получит практический опыт, а федерация - молодого современного специалиста", - подчеркнул Коваленко.