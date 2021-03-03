03.03.2021 13:17

Водное поло: Чемпионат Украины прошел в Харькове

Матчи третьего тура (и первого в Суперлиге) чемпионата Украины по водному поло среди мужчин прошли в харьковском бассейне "НТУ-Политех".

В соревнованиях принимали участие четыре команды.

В первый игровой день сборная Харьковской области много мячей проиграли львовскому "Динамо" - 3:13 (0:4, 1:2, 1:3, 1:4). Голы у харьковчан забили Дмитрий Ашанин, Владимир Войтенко, Вячеслав Скрипник. А другая харьковская команда "НТУ-ХПИ" нанесла поражение "Мариуполю" 8:5 (2:1, 2:3, 2:0, 2:1). Голы у хозяев бассейна забили - Артем Пашков (3), Илья Митюрич (2), Артем Салихов, Сергей Пантюков, Денис Ракитин - по 1.

Во второй игровой день сборная Харьковской области обыграла "Мариуполь" 16:6 (1:3, 5:2, 4:1, 6:0). Голы у харьковчан забили - Дмитрий Ашанин (5), Вячеслав Скрипник, Никита Бажинов - (по 3), Антон Аргунов, Денис Кисленко, Егор Ивахно, Михаил Черпак, Вадим Евстратов - по 1. А "Динамо" выиграла у "НТУ-ХПИ" 12:6 (5:5, 1:1, 4:2, 2:2). Голы у харьковчан забили - Сергей Пантюков (2), Илья Митюрич, Денис Ракитин, Виталий Петров, Олег Кабанов - по 1

И, наконец, в третий игровой день матч двух харьковских команд завершился со счетом 11:10 в пользу сборной (4:2, 2:3, 3:3, 2:2). Голы у сборной забили - Никита Бажинов (4), Вячеслав Скрипник (3), Дмитрий Ашанин (2), Егор Ивахно, Владимир Войтенко - по 1. У "ХНТУ-ХПИ" - Сергей Пантюков, Денис Ракитин - (по 3), Виталий Петров (2), Артем Салихов, Константин Царев - по 1. А львовяне выиграли у "Мариуполя" 16:6.

В турнирной таблице после этого тура "Динамо" опережает сборную Харьковской области на 5 очков, на третьем месте "Мариуполь" и на 4 - "НТУ-ХПИ".