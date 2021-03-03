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03.03.2021  09:10   

Баскетбол: Харьковские Соколы приглашают на открытую тренировку

3 марта в Дворце спорта "Локомотив" баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" проведет открытую тренировку.

Накануне первых домашних матчей с болельщиками 5-го и 7-го марта против БК "Одесса" и БК "Химик" любители баскетбола смогут познакомиться с новичками команды, сделать фото и получить автографы.

Начало открытой тренировки в 18:00. Вход свободный.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, открытая тренировка, харьков
 
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