Баскетбол: Харьковские Соколы приглашают на открытую тренировку

3 марта в Дворце спорта "Локомотив" баскетбольный клуб "Харьковские Соколы" проведет открытую тренировку.
Накануне первых домашних матчей с болельщиками 5-го и 7-го марта против БК "Одесса" и БК "Химик" любители баскетбола смогут познакомиться с новичками команды, сделать фото и получить автографы.
Начало открытой тренировки в 18:00. Вход свободный.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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