Футзал. Харьковский "Монолит-Viva Cup" сыграет в Финале четырех Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО)

В четвертьфинале турнира по футзалу харьковчане одолели киевскую аматорскую команду "BudmonsteR".
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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