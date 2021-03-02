Главная Новости Спорт Футзал. Харьковский "Монолит-Viva Cup" сыграет в Финале четырех Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО)
02.03.2021  17:16   

Футзал. Харьковский "Монолит-Viva Cup" сыграет в Финале четырех Кубка Украины (ФОТО, ВИДЕО)

В четвертьфинале турнира по футзалу харьковчане одолели киевскую аматорскую команду "BudmonsteR".

Первая игра состоялась в Харькове. Хозяева поля победили со счетом 3:2. Ответный матч в Киеве также завершился в пользу харьковчан - 5:1. Дубль Овсянникова и голы Моспана, Рыбака, Бондаря принесли "Монолиту" путевку в решающий раунд Кубка Украины.
 
Вместе с харьковчанами в Финале четырех также сыграют "Сумы" и киевская команда "ХІТ". Четвертый участник квартета определится 27 марта, когда в Ивано-Франковске повторный матч 1/4-й проведут местный клуб "Ураган" и чемпион страны – херсонский "Продэксим" (первая игра завершилась вничью 1:1).
 
 
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футзал, монолит-viva cup, харьков
 
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