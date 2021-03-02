02.03.2021 12:59

Харьковская одиннадцатиклассница - призер двух рейтинговых международных гонок

В турецкой Алании состоялись две рейтинговые международные гонки по МТБ в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Харьковская велосипедистка Мария Сухопалова в юниорской категории сумела оформить медальный дубль.

Одиннадцатиклассница Харьковского профильного колледжа спорта стала бронзовым призером гонки первой категории "Velo Alanya MTB Cup". На финише подопечная ЗТУ Сергея Трофимова пропустила вперед двух соперниц из Чехии. Победительницы заезда Анет Новотны Мария уступила чуть более чем тремя минутами, от "серебряной" Каролины Бедрниковой отстала на 1 минуту и ​​8 секунд. "Бронза" принесла харьковчанке 16 рейтинговых очков.

Среди элиты еще одна харьковская велосипедистка Ирина Попова заняла восьмое место и заработала 14 зачетных баллов, в мужском кросс-кантри Александр Коняев расположился на 36-й итоговой позиции.

Среди юниоров "золото" украинской сборной принес Александр Гудыма из Ровно.

Там же, в Алании, состоялась еще одна гонка первой категории. И снова в юниорской категории в "призы" заехала Мария Сухопалова. На этот раз она заняла второе место, добавил спортсменке 18 рейтинових очков. Победила снова Анет Новатны, третьим призером стала венгерская юниорка Вираг Гергели.

В элитной группе харьковчане Ирина Попова и Александр Коняев заняли соответственно 10 (+ 10 рейтинговых очков) и 17 места.

Среди юниоров равных снова не было Александру Гудыма.

Отметим, что в активе Марии Сухопаловой уже четыре международных пьедестала нового сезона: в середине февраля харьковчанка выиграла гонку второй категории и получила "серебро" на гонке первой категории по кросс-кантри.