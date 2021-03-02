02.03.2021 12:05

Борьба. Семен Новиков победил на международном турнире (ВИДЕО)

Харьковский спортсмен завоевал золотую медаль на XXIV Киевском международном турнире по борьбе.

Киевский турнир - официальные соревнования United World Wrestling. Чтобы побороться за его награды, в столицу Украины съехались более 600 спортсменов из 36 стран мира.



В борьбе греко-римским стилем в весовой категории до 87 кг на пути к "золоту" Семен Новиков досрочно победил соперника из Грузии, затем двух борцов из Болгарии, а в финале со счетом 5:0 - чемпиона мира, грузина Лашу Гобадзе.



В целом украинские борцы совместными усилиями представителей греко-римского и вольного стилей завоевали на этом чемпионате 5 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей.



