Главная Новости Спорт Борьба. Семен Новиков победил на международном турнире (ВИДЕО)
02.03.2021  12:05   

Борьба. Семен Новиков победил на международном турнире (ВИДЕО)

Харьковский спортсмен завоевал золотую медаль на XXIV Киевском международном турнире по борьбе.

Киевский турнир - официальные соревнования United World Wrestling. Чтобы побороться за его награды, в столицу Украины съехались более 600 спортсменов из 36 стран мира.

В борьбе греко-римским стилем в весовой категории до 87 кг на пути к "золоту" Семен Новиков досрочно победил соперника из Грузии, затем двух борцов из Болгарии, а в финале со счетом 5:0 - чемпиона мира, грузина Лашу Гобадзе.

В целом украинские борцы совместными усилиями представителей греко-римского и вольного стилей завоевали на этом чемпионате 5 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  борьба, харьков
 
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