Бокс. Рамазан Муслимов привез золото международного турнира

В Кривом Роге прошел Международный турнир по боксу памяти мастера спорта Александра Асауленко.
Участие в турнире приняли 105 спортсменов из Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Израиля, Иордании, Швейцарии и Сенегала.
Рамзан Муслимов (весовая категория 91 кг) уверенно дошел до финала соревнований, где по единогласному решению судей 5:0 одержал убедительную победу над спортсменом из Израиля Константином Пинчуком. Каждый бой состоял из 3-х раундов по 3 минуты.
В медальном зачете Харьковская область с «золотом» Муслимова заняла четвертое место, а победу завоевали боксеры из Узбекистана, на счету которых были 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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