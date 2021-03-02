Бокс. Рамазан Муслимов привез золото международного турнира

02.03.2021 10:05

В Кривом Роге прошел Международный турнир по боксу памяти мастера спорта Александра Асауленко.

Участие в турнире приняли 105 спортсменов из Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Израиля, Иордании, Швейцарии и Сенегала.

Рамзан Муслимов (весовая категория 91 кг) уверенно дошел до финала соревнований, где по единогласному решению судей 5:0 одержал убедительную победу над спортсменом из Израиля Константином Пинчуком. Каждый бой состоял из 3-х раундов по 3 минуты.

В медальном зачете Харьковская область с «золотом» Муслимова заняла четвертое место, а победу завоевали боксеры из Узбекистана, на счету которых были 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.