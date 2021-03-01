01.03.2021 17:19

Плавание в ластах. Харьковчане собрали урожай наград на Кубке Украины

Спортсмены команды «Волна-ХДЮКМ» завоевали 8 медалей Кубка Украины по плаванию в ластах, который прошел 25-28 февраля в городе Бровары (Киевская обл.).

Всего в соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из пяти областей Украины. Спортсмены команды «Волна» Харьковского детско-юношеского клуба моряков завоевали 4 медали в личном зачете и 4 - в эстафетах.

Так, Виктория Краснокутская завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м кролем в ластах, а также две бронзовые награды - на 100 м и на 400 м в акваланге. Также она получила 3 медали за участие в эстафетах: золотую медаль в эстафете 4х100 м в ластах кролем, серебряную – в 4х50 м в моноласте и серебряную - 4х100 м в моноласте.

Харьковчанин Максим Цвелих получил бронзовую медаль на дистанции 200 м в ластах кролем и золотую - в эстафете 4х100 м в ластах кролем.