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01.03.2021  14:06   

Определился победитель первого этапа «Битвы корпораций»

Первый этап Весеннего кубка спортивного турнира «Битва корпораций» по боулингу состоялся 27 февраля.

Определился победитель первого этапа «Битвы корпораций»

Начали битву за Весенний кубок 16 компаний Харькова, и сильнейшими оказались банкиры.

Команда «Аль-Банка» завоевала золотые медали с результатом 584 очка. Лишь на 10 пунктов им уступила команда «Новая Почта» (574). Тройку лидеров замкнул «Метрополитен» (497). В шестерку лучших также вошли команды «ФЭД» (482), «Creator IQ» (460) и «Whitebit» (417).

Лучшими индивидуальными достижениями отличились Алина Финько («Whitebit»), которая получила 167 очков, и Роман Ющенко («Новая Почта») - показал результат в 204 очка.

Следующий этап Весеннего кубка «Битвы корпораций» - соревнования по настольному теннису.

Источник:   ХГС
 Тэги:  битва корпораций, харькой
 
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