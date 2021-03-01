Определился победитель первого этапа «Битвы корпораций»

Первый этап Весеннего кубка спортивного турнира «Битва корпораций» по боулингу состоялся 27 февраля.
Начали битву за Весенний кубок 16 компаний Харькова, и сильнейшими оказались банкиры.
Команда «Аль-Банка» завоевала золотые медали с результатом 584 очка. Лишь на 10 пунктов им уступила команда «Новая Почта» (574). Тройку лидеров замкнул «Метрополитен» (497). В шестерку лучших также вошли команды «ФЭД» (482), «Creator IQ» (460) и «Whitebit» (417).
Лучшими индивидуальными достижениями отличились Алина Финько («Whitebit»), которая получила 167 очков, и Роман Ющенко («Новая Почта») - показал результат в 204 очка.
Следующий этап Весеннего кубка «Битвы корпораций» - соревнования по настольному теннису.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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