01.03.2021 14:06

Определился победитель первого этапа «Битвы корпораций»

Первый этап Весеннего кубка спортивного турнира «Битва корпораций» по боулингу состоялся 27 февраля.

Начали битву за Весенний кубок 16 компаний Харькова, и сильнейшими оказались банкиры.

Команда «Аль-Банка» завоевала золотые медали с результатом 584 очка. Лишь на 10 пунктов им уступила команда «Новая Почта» (574). Тройку лидеров замкнул «Метрополитен» (497). В шестерку лучших также вошли команды «ФЭД» (482), «Creator IQ» (460) и «Whitebit» (417).

Лучшими индивидуальными достижениями отличились Алина Финько («Whitebit»), которая получила 167 очков, и Роман Ющенко («Новая Почта») - показал результат в 204 очка.

Следующий этап Весеннего кубка «Битвы корпораций» - соревнования по настольному теннису.