Шорт-трек: харьковские юниоры завоевали 18 медалей чемпионата Украины

01.03.2021 10:59

Чемпионат Украины по шорт-треку среди юниоров прошел в Харькове.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Харьковской и Сумской области, а также Киева.

По итогам чемпионата харьковские спортсмены завоевали большую часть наград и победили почти на всех дистанциях. На их счету было 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации отмечают, что сезон украинских соревнований по шорт-треку завершится в конце марта. В Харькове с 24 по 26 марта состоится юношеский чемпионат Украины.