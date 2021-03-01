Шорт-трек: харьковские юниоры завоевали 18 медалей чемпионата Украины

Чемпионат Украины по шорт-треку среди юниоров прошел в Харькове.
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Харьковской и Сумской области, а также Киева.
По итогам чемпионата харьковские спортсмены завоевали большую часть наград и победили почти на всех дистанциях. На их счету было 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.
В Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации отмечают, что сезон украинских соревнований по шорт-треку завершится в конце марта. В Харькове с 24 по 26 марта состоится юношеский чемпионат Украины.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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