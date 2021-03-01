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01.03.2021  10:59   

Шорт-трек: харьковские юниоры завоевали 18 медалей чемпионата Украины

Чемпионат Украины по шорт-треку среди юниоров прошел в Харькове.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Харьковской и Сумской области, а также Киева.

По итогам чемпионата харьковские спортсмены завоевали большую часть наград и победили почти на всех дистанциях. На их счету было 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации отмечают, что сезон украинских соревнований по шорт-треку завершится в конце марта. В Харькове с 24 по 26 марта состоится юношеский чемпионат Украины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  шорт-трек, харьков
 
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