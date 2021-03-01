Бокс: харьковчане привезли бронзу с международного турнира

Международный турнир высшей категории "Strandja-2021" прошел с 22 по 27 февраля в Софии (Болгария).
Харьковчане Юлия Цыплакова (вес до 57 кг) и Максим Коц (вес до 81 кг) стали бронзовыми призерами международного турнира "Strandja-2021", который состоялся в Софии (Болгария).
Среди шести представителей школы бокса Харькова, которые выступали в составе сборной Украины на первом в этом году международном старте, они показали лучшие результаты.
И Цыплакова, и Коц в своих категориях вышли в полуфинал, где и завершили выступления.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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