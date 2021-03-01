01.03.2021 08:51

Бокс: харьковчане привезли бронзу с международного турнира

Международный турнир высшей категории "Strandja-2021" прошел с 22 по 27 февраля в Софии (Болгария).

Харьковчане Юлия Цыплакова (вес до 57 кг) и Максим Коц (вес до 81 кг) стали бронзовыми призерами международного турнира "Strandja-2021", который состоялся в Софии (Болгария).

Среди шести представителей школы бокса Харькова, которые выступали в составе сборной Украины на первом в этом году международном старте, они показали лучшие результаты.

И Цыплакова, и Коц в своих категориях вышли в полуфинал, где и завершили выступления.