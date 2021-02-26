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26.02.2021  17:49   

Теннис. Почетная харьковчанка забрала орден от Президента Украины

Из-за плотного графика харьковская спортсменка Элина Свитолина полгода не могла забрать награду.

Орден "За заслуги" II степени спортсменке вручил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Президент Владимир Зеленский наградил Элину орденом еще в конце августа прошлого года.
 
"Для меня всегда большая честь представлять Украину на международной арене и выступать под украинским флагом", — отметила Свитолина.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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