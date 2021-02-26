Бокс. Харьковчене завоевали пять наград на чемпионате Украины

26.02.2021 08:02

Спортсмены Харьковщины завоевали пять наград на чемпионате Украины по боксу среди мужчин и женщин до 22 лет, который состоялся в городе Черновцы.

Чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг стал харьковский боксер Богдан Толмачев. На пути к золотой медали он уверенно победил четырех соперников, одного из них - досрочно, а других, в том числе в финале - Ивана Папакина из Киевской области, - со счетом 5:0.

Бронзовые медали чемпионата завоевали: Даниил Катехин (весовая категория - до 52кг), Роман Васютин (весовая категория - до 81кг), Родион Морозов (весовая категория - до 91кг), Елена Иванисова (весовая категория - до 48кг).

По результатам национального первенства будет сформирован состав сборной Украины, который будет представлять нашу страну на чемпионате Европы, проведение которого планируется в конце мая этого года в Италии.