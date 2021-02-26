Бокс. Харьковчене завоевали пять наград на чемпионате Украины

Спортсмены Харьковщины завоевали пять наград на чемпионате Украины по боксу среди мужчин и женщин до 22 лет, который состоялся в городе Черновцы.
Чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг стал харьковский боксер Богдан Толмачев. На пути к золотой медали он уверенно победил четырех соперников, одного из них - досрочно, а других, в том числе в финале - Ивана Папакина из Киевской области, - со счетом 5:0.
Бронзовые медали чемпионата завоевали: Даниил Катехин (весовая категория - до 52кг), Роман Васютин (весовая категория - до 81кг), Родион Морозов (весовая категория - до 91кг), Елена Иванисова (весовая категория - до 48кг).
По результатам национального первенства будет сформирован состав сборной Украины, который будет представлять нашу страну на чемпионате Европы, проведение которого планируется в конце мая этого года в Италии.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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