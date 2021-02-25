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25.02.2021  13:34   

Волейбол: харьковчан ждет насыщенный уикенд

26-28 февраля в Харькове состоятся матчи Чемпионата Украины среди женских и мужских команд.

26-27 февраля, в пятницу и субботу, в Харькове сыграют участницы VI тура Высшей лиги Чемпионата Украины среди женских команд.

Расписание матчей:

26.02.2021
16:00 - СК "Прометей-2-ДГТУ" - сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР.
19:00 - "Орбита-Спортинтернат" - Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2.

27.02.2021
10:30 - сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР - "Орбита-Спортинтернат".
13:30 - Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2 - СК "Прометей-2-ДГТУ".

Порадуют поклонников своей игрой и мужские команды. Матчи ІІІ тура Чемпионата Украины в Первой лиге состоятся 27-28 февраля.

Расписание матчей:

27.02.2021
15:30 - "ХГВУФК №1-Локомотив" - "Вверх".
18:30 - КЗ "ХПКСП" ХОР - "Донбасс".

28.02.2021
10:30 - "Вверх" - КЗ "ХПКСП" ХОР.
13:30 - "Донбасс" - ХГВУФК №1-Локомотив".

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  волейбол, харьков
 
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