Волейбол: харьковчан ждет насыщенный уикенд

26-28 февраля в Харькове состоятся матчи Чемпионата Украины среди женских и мужских команд.
26-27 февраля, в пятницу и субботу, в Харькове сыграют участницы VI тура Высшей лиги Чемпионата Украины среди женских команд.
Расписание матчей:
26.02.2021
16:00 - СК "Прометей-2-ДГТУ" - сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР.
19:00 - "Орбита-Спортинтернат" - Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2.
27.02.2021
10:30 - сборная Харьковской области КЗ "ХПКСП" ХОР - "Орбита-Спортинтернат".
13:30 - Харьковчанка-ХНПУ-Сборная Харьковской области-2 - СК "Прометей-2-ДГТУ".
Порадуют поклонников своей игрой и мужские команды. Матчи ІІІ тура Чемпионата Украины в Первой лиге состоятся 27-28 февраля.
Расписание матчей:
27.02.2021
15:30 - "ХГВУФК №1-Локомотив" - "Вверх".
18:30 - КЗ "ХПКСП" ХОР - "Донбасс".
28.02.2021
10:30 - "Вверх" - КЗ "ХПКСП" ХОР.
13:30 - "Донбасс" - ХГВУФК №1-Локомотив".
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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