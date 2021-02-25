25.02.2021 10:34

Фигурное катание: Александра Назарова и Максим Никитин - пятикратные чемпионы Украины

В Киеве состоялся чемпионат Украины по фигурному катанию, на котором харьковские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

В танцах на льду не было равных харьковскому дуэту Александры Назаровой и Максима Никитина. Уже после ритмического танца они захватили лидерство, а в произвольном лишь доказали свое превосходство. В итоге в сумме за два танца харьковчане получили от судей 201.42 баллов и в пятый раз в своей спортивной карьере стали чемпионами Украины среди взрослых.

Второе место в танцах на льду заняли киевляне Мария Голубцова и Кирилл Белобров (175.59 баллов), а бронзовую медаль завоевал еще один харьковский дуэт Дарья Попова и Владимир Беликов. За свои выступления они получили от судей 161.95 баллов.

В женском одиночном катании харьковская фигуристка Таисия Спесивцева с результатом 142.15 балла стала серебряным призером чемпионата. Спортсменка уступила лишь Анастасии Шаботовой из Киева, которая стала чемпионкой с результатом 159.15 баллов. Третье место заняла Мария Андрейчук из Белой Церкви (141.84 баллов).

В одиночном катании среди мужчин харьковчанин Артем Штых занял седьмое место, а чемпионом стал киевлянин Иван Шмуратко. Также киевляне Виолетта Серова и Иван Хобта стали лучшими в парном катании.